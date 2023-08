Torrijos: “No es lo mismo decir voy a hacer, que ya lo hice”

Las alianzas no solo son con los partidos políticos, sino también con y para el beneficio de la sociedad, ya que se ha demostrado que de la otra forma no funciona, así lo resaltó el candidato presidencial por el Partido Popular (PP), Martín Torrijos Espino.

“Las alianzas tienen que ser en beneficio de la sociedad, que espera algo de los políticos, pero no solo una alianza entre políticos, sino una alianza con la sociedad en el diseño de un proyecto común y no en una estrategia únicamente que sea aritmética política, porque eso ha demostrado que así no funciona”, dijo el expresidente en entrevista para TVN Noticias.

Agregó que “desunidos perdemos todos, pero como país; o sea, no es una apuesta a la repartición del poder político; es una apuesta de cómo nos ponemos de acuerdo los panameños para la solución de los problemas que se vienen agravando”.

También insistió en que, si las alianzas fueran la solución como aritmética política, el país no tendría problemas; y si el destino del país estuviera solo en manos de los partidos políticos, no se viviría la desilusión y el disgusto que tienen muchos panameños.

Resaltó que el desgaste de los colectivos políticos es una realidad, por lo que su compromiso es refundar un Panamá con más equidad y menos injusticia.

“Siento que tengo algo que aportar con mi experiencia sobre la visión y cómo realizar algunas transformaciones que son urgentes para muchos panameños. No es lo mismo decir voy a hacer que ya lo hice”, apuntó.