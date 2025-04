Torrijos insta a corregir el rumbo del país y advierte sobre crisis política

El expresidente de Panamá, Martín Torrijos, expresó este miércoles su preocupación a lo que él considera el rumbo actual del gobierno nacional, señalando que se está garantizando impunidad y una carencia de visión clara para gobernar.

”Independientemente si el expresidente Martinelli se va o no para Nicaragua, el futuro de los panameños no depende de eso. Ya sabíamos que ni Martinelli era Mulino, ni Mulino era Martinelli ni que aparecería el Chen Chen. Esto les sirvió para ganar, pero créame, no para gobernar”, afirmó Torrijos, destacando que la estrategia electoral que llevó al poder a Mulino ahora se ha convertido en una carga para la administración.

El exmandatario denunció que el gobierno actual se está enfocando en proteger a los responsables de la corrupción en lugar de atender los problemas urgentes del país. “Desde allí le están garantizando impunidad a muchos que se robaron el dinero de los panameños y de allí se desprende lo que vemos a diario: improvisación, incoherencia, imposición y una creciente inestabilidad”, señaló Torrijos, enfatizando la necesidad de un cambio en la gestión.

En un llamado a la acción, Torrijos instó al presidente Mulino a reflexionar sobre el camino que está tomando su gobierno y a actuar con responsabilidad. “Usted está a tiempo de corregir el rumbo. Este país merece vivir con dignidad, estabilidad y en armonía. Las familias panameñas aún esperan que se les resuelvan los problemas que viven a diario”, agregó.

Torrijos también mencionó la urgencia de atender los problemas estructurales del país, como el desempleo, la crisis de la salud, la educación y la relación con Estados Unidos. “Hay que recuperar la confianza, hay que unirnos para hacerle frente a un panorama extremadamente difícil que tenemos por delante”, destacó.