Torrijos: “Es lamentable que estemos presenciando enfrentamientos de panameños contra panameños”

El candidato presidencial por el Partido Popular Martín Torrijos se pronunció este martes, 7 de noviembre, luego que dos docentes fallecieran en medio de las protestas, después que un hombre disparara en contra de los manifestantes.

“La violencia está creciendo, y hoy ya ha cobrado dos vidas. Es lamentable que estemos presenciando enfrentamientos de panameños contra panameños ante la mirada indolente e irresponsable de las autoridades a las que la Constitución y la ley les señalan el deber de mantener el orden y de proteger la vida y la seguridad de las personas”, resaltó en un comunicado.

El expresidente de la República afirmó que “necesitamos volver a la calma, los estudiantes a sus aulas, los productores deben poder ver recompensados sus esfuerzos, los enfermos recibir atención médica, y que los ciudadanos puedan movilizarse sin inconvenientes”.

“La ciudadanía ya habló y dijo NO a la minería. Ya fue aprobada una moratoria que está vigente. Yo no tengo conflicto de intereses con la minera, por eso les aseguro que sea cual fuere la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en mi Gobierno la mina se va a cerrar, y no va a haber más minería metálica a cielo abierto en Panamá. Ese es el mandato popular expresado por la sociedad, especialmente a través de una juventud decidida, que se expresó de manera cívica y ejemplar en nuestras calles. Preservemos nuestra democracia y la convivencia pacífica entre nosotros mismos”, puntualizó Torrijos.