Sin concretarse alianza entre Blandón, Roux y Álvarez

A pesar que José Alberto Toto Álvarez aseguró que Rómulo Roux iría como el candidato presidencial de la alianza, José Isabel Blandón desmintió dichas afirmaciones y declaró que se mantienen en negociaciones y no será hasta el próximo 16 de septiembre que se tomará la decisión, cuando se realice el directorio nacional.

“Rómulo Roux y yo somos los que hemos estado hablando, porque somos las partes principales de esta alianza, PAIS es bienvenido, pero no es un protagonista de esta conversación como para que él (Álvarez) venga hacer un anuncio para el cual no estaba autorizado de algo que no se ha acordado todavía”, expresó Blandón, candidato presidencial del partido Panameñista.

Por su parte, Roux, aspirante presidencial por CD, recalcó que “yo siempre he escuchado la opinión de Toto Álvarez y lo agradezco, pero la realidad es que ni el señor Blandón ni yo hemos acordado quién va o no a la cabeza”.

Los tres candidatos se reunieron ayer en el restaurante Acha y a su salida de este encuentro manifestaron que “estamos afinando algunos detalles de esta alianza, principalmente lo que queremos para el país y cómo lo vamos a lograr con una alianza fuerte para gobernar”.