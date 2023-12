Seguidores de Martinelli en vigilia

Con pancartas en mano, coreando consignas, con velas encendidas y ondeando la bandera del partido Realizando Metas, seguidores del candidato presidencial Ricardo Martinelli realizaron una jornada de vigilia en los predios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Ancón.

“Estoy aquí protestando por mis derechos, no puede ser que me quieran inhabilitar para que no corra en las elecciones generales para la presidencia, tienen miedo”, expresó Ricardo Marinelli a los medios de comunicación durante su asistencia a esta jornada de vigilia.

La sala penal tiene pendiente admitir un proceso de casación presentado por la defensa de Martinelli por el caso New Business donde fue condenado a 128 meses de prisión.