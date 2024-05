Sancionarán a candidatos que no han presentado sus informes

Además, si presenta el informe fuera de término y antes de iniciado el proceso sancionatorio, la multa será el 60 % del monto que aplique. “El Tribunal Electoral no hará entrega de la credencial correspondiente hasta que no se cumpla con la entrega del informe”.

De acuerdo al artículo 558, del Código Electoral, las sanciones se extienden también a los tesoreros, candidatos y precandidatos por el resto de los cargos, por la no presentación, en el plazo requerido, del informe de ingresos y gastos de campaña del financiamiento privado. La multa será de dos mil para el cargo de presidente de la república; mil para diputados, alcaldes, representantes y concejales en circunscripciones mayores de diez mil electores.

Las autoridades que resultaron electas que no entregaron el informe de ingresos y gastos de campaña del financiamiento privado antes del 20 de mayo, serán sancionadas con multas entre 200 y 2 mil dólares, y adicional no se les entregarán las credenciales para ejercer el cargo, hasta que cumplan con lo establecido, confirmó el propio Tribunal Electoral.

No postulados deben entregar informe hasta el 4 de julio

ml | Los candidatos no proclamados, es decir que no resultaron electos tienen hasta el próximo 4 de julio para entregar su informe, de ingresos y gastos de campaña del financiamiento privado. Para los no electos podrán enviar su reporte de manera manual o electrónica, a través del Sistema de Registro de Ingresos y Gastos (SIRIg). Según el Tribunal Electoral a la fecha, de los más de 5 mil candidatos postulados en los pasados comicios, 438 cumplieron el trámite.