Ricardo Lombana responde a video que lo vincula con Ricardo Martinelli

El aspirante a la silla presidencial y líder del partido Movimiento Otro Camino Ricardo Lombana explicó a través de redes sociales la naturaleza de su encuentro con el expresidente Ricardo Martinelli, durante la firma del Pacto Ético Digital en la sede del Tribunal Electoral.

La contestación de Lombana se dio luego de que el medio digital FOCO publicara un video bajo el título “Lombana y Martinelli coquetean en evento político” y con el texto “Tan ronconcito Lombana en sus redes y al tenerlo al frente casi lo besa”.

“La forma tan agresiva en que han atacado e incluso sacado de contexto una situación y unas declaraciones para mí no hacen otra cosa que revelar el verdadero objetivo político tanto de FOCO, como de Movin para las próximas elecciones. No solo me atacan a mí hoy, han atacado al diputado Juan Diego Vásquez y a otros políticos que simplemente no estamos dispuestos a apoyar al candidato de su preferencia”, sostuvo Lombana, quien además aseguró asistir al evento solo con “la convicción y voluntad” de cumplir el Pacto Ético Digital.

Las palabras “sacadas de contexto” a la que hace alusión el candidato presidencial, cuando le preguntaron sobre una alianza con Realizando Metas (partido de Martinelli) fueron: “Yo tengo mi postura, creo que el expresidente tiene la suya, pero ambos nos llamamos Ricardo Alberto y creo que ambos queremos lo mejor para este país”.

Lombana reiteró que no hará alianza, ni pactos con “corruptos”.