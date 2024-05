Renovación: El desafío que enfrentan los partidos

ml | El Partido Popular (PP), quien obtuvo resultados favorables, a pesar de no ganar la presidencia de la República, tiene pendiente definir a los miembros del comité político del directorio, por lo que se espera que a finales del 2024 se escojan a los directores provinciales y delegados comarcales, inscritos en el partido, como parte de su calendario interno. Luego de definir toda esta estructura partidista, se debe renovar el directorio del PP, lo que se tiene estimado se realice entre el 2025 y el 2026.

ml | El Partido Alternativa Independiente Social (PAIS) no logró sobrevivir, tras no alcanzar el 2% del total de votos válidos emitidos en las elecciones para presidente de la República, diputados, alcaldes o representantes de corregimiento. Sin embargo, existe la posibilidad de reactivar su validez constitucional, iniciando el proceso de recolección de firmas de respaldo. Hasta el momento, José Alberto Álvarez, excandidato a diputado y presiente de PAIS, no ha definido la hoja de ruta del partido.