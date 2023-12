Recurso de casación, los escenarios del caso Martinelli

Juristas consultados por Metro Libre aseguran que la admisibilidad de un proceso de casación podría demorar varios años, tomando en cuenta que no hay un tiempo legalmente establecido para dar respuesta a este recurso, pero sí un procedimiento a seguir por la sala segunda de lo penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Una casación primero debe ser admitida y este tiempo de admisión o no es lo que demora un poco, el expediente se eleva a la sala penal, donde se debe definir quién será la magistrada sustanciadora que tendrá la tarea de elaborar el proyecto de fallo para determinar su admisión o no. De ser admitido se le debe dar traslado a los procuradores para que emitan sus opiniones, y esto debe tomar entre seis meses a un año”, explicó el abogado y presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Marco Austin.

Por su parte, el jurista Ángel Calderón, con una experiencia de 30 años de ejercicio penal, señaló que “conforme a la experiencia vivida, las casaciones dentro de lo que es el proceso inquisitivo, está provisto de muchas formalidades que tardan años en ser admitidas y sustentadas. No conozco de juicios de casación realizados en semanas o meses de su admisión”.

En tanto, el abogado Alexis Sinclair dijo que “analizado nuevamente el recurso de casación de Ricardo Martinelli, coincido con colegas en que se hace ininteligible, pero por darle una oportunidad en razón de los cuestionamientos de “persecución”, podría la Corte admitirla y luego no casar”.

La defensa del exmandatario manifestó que está atenta a lo que pueda pasar.

Sin embargo, en el escenario de que el recurso de casación sea rechazado por la sala penal de la CSJ, la defensa del expresidente no tendría más opción en la búsqueda de revertir la condena de 10 años de prisión por blanqueo de capitales, emitida en el caso New Business. En la decisión de admitir o no este recurso de casación también estaría en juego la candidatura de Martinelli a la silla presidencial, de cara a las elecciones generales de mayo del 2024.