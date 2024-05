Presentan denuncia contra Ubaldo Vallejos por recolección de fondos para impugnar a Robinson

El abogado Francisco Zappi interpuso una denuncia en contra del candidato a diputado Ubaldo Vallejos, quien realizó una recolección de fondos con el fin de impugnar la proclamación de Benicio Robinson en el circuito 1-1, en Bocas del Toro.

Al ser consultado por Metro Libre, Zappi explicó que interpuso este proceso como una preocupación ciudadana. “Cómo es posible que un político llegue y diga voy a hacer esta captación masiva de fondos por Yappy, depósito en cuenta de Caja de Ahorros, buscando que le salga gratuito el proceso de impugnación y aquí no ha pasado nada. El Tribunal Electoral nunca reguló esa parte, mientras que en campaña todos los gastos son debidamente fiscalizados y hay que entregar un informe”, resaltó.

“A este país le costó muchas luchas salir de las listas grises y negras, de blanqueo de capitales, para que ahora, por la aventura, obsesión o la afición de un político nos digan que no hay controles. Lo que quiero poner en conocimiento es qué control hubo sobre el tema, dónde está la lista de donantes, cuánto recaudó, qué hizo con el dinero. Debería presentar esos informes porque él impugna sobre la base de que no hay transparencia en la elección, entonces que también sea transparente y predique con el ejemplo”, agregó el jurista.

Zappi aclaró que no tiene nada que ver con el diputado Benicio Robinson. “No lo conozco, he adversado algunas de sus posturas públicas en el momento, eso consta en redes y en artículos. No tiene nada que ver con el señor Benicio Robinson. Tiene que ver con la transparencia en lo que se está haciendo”, puntualizó.