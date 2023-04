¿Panamá elegiría un candidato de izquierda?

Maribel Gordón, una economista con trayectoria de izquierda podría convertirse en una de las candidatas que se enfrentará en las elecciones generales de 2024 , por la silla presidencial. A pesar de que Gordón cumplió con las firmas mínimas exigidas, la separan de ocupar el tercer puesto, de los aspirantes por la libre postulación, al menos 5 mil firmas, pero para esto solo tiene hasta el 31 de julio próximo.

Analista políticos y politólogos consultados ven la posibilidad de que Gordón esté entre los candidatos presidenciales, pero con pocas probabilidades de salir victoriosa en esta contienda. Para el analista político, José Lasso Gordón tiene muchas posibilidades de entrar a la contienda, pero “si usted dice que hay un candidato de izquierda y lo identifica como izquierda no tiene posibilidades ni chance de ganar principalmente por en nuestro país han generado miedo con lo que se pueda identificar a un candidato de izquierda”. Por su parte, el experto en político Juan Mckay es de la opinión de que Gordón tiene muchas posibilidades, si no de ganar, estar en la contienda, pues “es una alternativa populista para aquellas personas descontentas que no favorecen a ninguno de los candidatos actuales”. Gordón fue de la directiva del Frente Amplio por la Democracia (FAD). Panamá ha tenido varios candidatos y hasta partidos de izquierda entre ellos a Juan Jované , quien fue aspirante presidencial en las elecciones de 2014, pero quedó en la quinta posición al obtener 10,805 votos. Igualmente, en 2014, Genaro López fue el candidato presidencial del FAD, de y obtuvo 3,717 votos. En los comicios de 2019, Saúl Méndez fue el candidato presidencial del FAD, donde logró 2,560 votos. En los comicios de 1984, la izquierda llevó a las urnas a Carlos Del Cid con el Partido del Pueblo de Panamá (PPP); José Renán Esquivel del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Ricardo Barría del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).