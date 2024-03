Mulino responde a demanda de inconstitucionalidad presentada en su contra

El candidato presidencial José Raúl Mulino respondió a la demanda de inconstitucionalidad presentada en su contra por presunto “tratamiento preferencial” interpuesto por la abogada Karisma Karamañites.

Mulino, en entrevista para Telemetro Reporta, comentó no creer “que el magistrado (Olmedo) Arrocha, a quien conozco muy bien, le vaya a dar o prestar mayor mérito a esa demanda que además viene teledirigida”. El abogado señaló que la jurista que presentó la demanda fue empleada de la firma Morgan y Morgan.

En ese sentido explicó que presentará “como corresponde mi contestación y mi alegato”.

Agregó que en la historia democrática de Panamá no recuerda que “ninguna campaña haya pasado por esta realidad y la interpretación del derecho tiene que ser lo suficientemente amplio y no basarse restrictivamente en una norma, es cierto que dice que el presidente y vicepresidente toman posesión el 1 de julio, pero la Constitución no es casuística, la Constitución responde a principios generales orientan y deciden en determinado momento”.

No obstante, recordó que “el Código Electoral sí lo define muy claro en el que en sentido que por muerte o inhabilitación el suplente asciende, ahora vienen las tesis de que yo no soy el suplente sino el vicepresidente”.

“Para los efectos prácticos soy el suplente o el vicepresidente y si esto hubiese pasado siendo Martinelli presidente no hubiese podido ascender a la presidencia porque no fui a una primaria. Nunca en la vida los vicepresidentes van a primarias”, destacó.

“A mí me habilita el querer del pueblo, el querer ciudadano y si aquí vamos a empezar a jugar con la judicialización para descartar candidatos, no le vamos a hacer un favor a la democracia”, dijo.

Con respecto a su participación en el segundo debate presidencial indicó que “ayer a las 6:40 recibí una comunicación del Tribunal Electoral para invitarme al debate de Chiriquí y dije que no, porque tengo compromisos adquiridos atendiendo una agenda que no me deja minutos libres y no pienso que el formato contribuya”.

“El país se merece mucho más que ese espectáculo de sacadera de trapos sucios, al panameño común le importa muy poco eso”, citó.

También reveló que hoy tiene programada una reunión con la embajadora de Estados Unidos en Panamá Maribel Aponte.