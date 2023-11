Mizrachi renuncia al fuero electoral

El candidato a la alcaldía capitalina por el Partido Popular, Mayer Mizrachi, reveló que renunció voluntariamente al fuero electoral que se le concedería al aspirar a un puesto de elección popular.

“Renuncié a mi fuero electoral. No lo necesito. Todo lo que me han tirado lo he enfrentado abiertamente y he demostrado mi inocencia”, fue el mensaje de Mizrachi junto al documento de renuncia anticipada.

“Lo anterior lo hago a fin de dejar claro que no necesito ningún tipo de fuero especial para afrontar cualquier proceso que se adelante en mi contra, ya que confío en mi inocencia y buen proceder”, explicó el emprendedor en el documento.