Martín Torrijos sostiene conversatorio con catedráticos de la Universidad de Panamá

El exmandatario y precandidato presidencial Martín Torrijos sostuvo un conversatorio con catedráticos e investigadores de la Universidad de Panamá (UP) en torno a la realidad del país, con énfasis en el sistema educativo.

Durante el encuentro, los catedráticos expusieron el rol del docente de educación superior en el cambio que debe darse en el sistema educativo del país, al tiempo que ponderaron que el expresidente Torrijos “haya tomado en cuenta a la academia porque al final somos parte del proceso educativo y también de la innovación e investigación”.

Se intercambiaron ideas sobre cómo mejorar la educación, fortalecer la investigación científica a través de los programas de maestrías y doctorados, al igual que las pasantías de estudiantes en los institutos de investigación.Los catedráticos e investigadores propusieron un nuevo pacto social para producir una transformación educativa en todo el país.

“Este país no va a cambiar si no se produce un cambio en la educación, y este no será posible si nuestro sistema educativo universitario no cambia”, dijo uno de los catedráticos que participó del conversatorio.