Martín Torrijos se reúne con miembros de diferentes sectores de la comunidad en Chepo

El expresidente y precandidato presidencial Martín Torrijos sostuvo una reunión con productores, sector transporte, pesquero, arroceros y parte de los encargados del turismo en el distrito de Chepo, para escuchar las diferentes problemáticas que viven en esta área de la ciudad.

Durante la reunión, Torrijos resaltó la “voluntad de poder organizar a las comunidades para escuchar su sentir y juntos poder ir creando un camino, especificar prioridades y tiempos para ir resolviendo los problemas”.

“Es una lástima que no se practique el método de participación ciudadana y que las personas hoy no se sientan que no se les toma en cuenta”, afirmó Torrijos.

De acuerdo con el equipo de prensa del exmandatario, los productores del área Este resaltaron la “necesidad de esa forma de gobernar, de consulta ciudadana como se hizo en el gobierno del expresidente Torrijos, porque ya tiene la experiencia y ha demostrado poder encontrar soluciones a los problemas”.

Durante el recorrido, el expresidente Torrijos estuvo acompañado por su esposa Vivian Fernández de Torrijos.