$!Manuel Núñez anunció que no tiene intención de renunciar a su candidatura en el Movimiento Otro Camino

El locutor Manuel Núñez, candidato a diputado por el Movimiento Otro Camino (MOCA), anunció que no tiene intención de retirar su postulación para las próximas elecciones.

El pronunciamiento se da luego que el viernes pasado el Directorio Nacional de MOCA le solicitó al locutor que renunciará a su candidatura a diputado, luego de que solicitara una pauta publicitaria a un diputado de otro partido.

“Comprendo que en el proceso electoral surgen especulaciones y rumores, y esta vez he sido objeto de ataques en plataformas digitales. Quiero enfatizar que mi compromiso con ustedes y con nuestro movimiento es firme. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de representar sus intereses en la Asamblea Nacional y trabajar incansablemente por un país más próspero y equitativo”, expresó Núñez en un comunicado.

Aclaró que “declinar mi candidatura sería admitir un error que no he cometido. Las acusaciones en mi contra han sido sacadas de contexto con malas intenciones y motivadas claramente por la política. Al igual que muchos panameños y panameñas, trabajo arduamente cada día por mi familia, que es mi pilar fundamental”.

“Durante más de 30 años, me he destacado como un comentarista beligerante, crítico, independiente y transparente. Estas cualidades no están sujetas a negociación bajo ninguna circunstancia”, mencionó.

Núñez agregó que “mi compromiso con la honestidad y el buen ciudadano será validado el próximo 5 de mayo de 2024, y no antes. Mi principal responsabilidad es con mi familia, que ha crecido en número debido a los infundados ataques que he enfrentado”.