Los hermanos Martinelli no pudieron ser juramentados en el Parlacen por falta de quorum

Este lunes, 14 de agosto, por segunda ocasión los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares no pudieron ser juramentados como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano, porque no hubo el quorum reglamentario necesario, declaró el diputado del Parlacen por Cambio Democrático, Carlos Outten.

Solo asistieron 9 de 20 diputados que componen la bancada panameña, según Outten.

Se espera que los hermanos fueran juramentados como suplentes de Outten y Héctor Valderrama, de los partidos Cambio Democrático (CD) y Alianza, respectivamente.

“Ellos no pueden decir si no quiere, es un derecho juramentar. Hoy a la sesión extraordinaria no llegaron los diputados, no hay quorum, seguirá el llamado”, expresó Outten.

De acuerdo con el diputado se tomará otra opción. “Vamos a tomar otra alternativa”, expresó Outten, quien aseguró que los Martinelli serán juramentados.

La bancada panameña del Parlacen se intentó reunir el pasado viernes, 11 de agosto, para juramentar a los suplentes, sin embargo tampoco alcanzaron el quórum reglamentario tras más de siete horas.