Inician entrevistas del Pacto de Estado por la Justicia a candidatos presidenciales

Las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República de Panamá por parte del Pacto de Estado por la Justicia se iniciaron hoy con José Gabriel Carrizo, vicepresidente y candidato a la presidencia del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Carrizo presentó sus propuestas en materia de administración de justicia y programas pendientes a la reforma judicial ante la comisión.

De acuerdo con la agenda, le seguirá el miércoles 31 de enero de 2024, 8:30 a.m, Martín Torrijos; jueves 1 de febrero de 2024, 8:30 am, Rómulo Roux; miércoles 7 de febrero de 2024, 8:30 am, Melitón Arrocha; jueves 8 de febrero de 2024, 8:30 am, Ricardo Lombana y Viernes 23 de febrero de 2024, 8:30 am, Maribel Gordón.