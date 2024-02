Equipo del expresidente Martinelli responde a cambio de medida cautelar

Luis Eduardo Camacho, vocero de Ricardo Martinelli, reaccionó luego que la jueza Baloísa Marquínez admitiera la solicitud de modificación de medida cautelar y ordenara la detención preventiva al expresidente.

Según Camacho, la citada sentencia política “no está en firme. La arbitraria medida anunciada hoy por la juez Baloísa Marquínez, obedece a un cambio de medida cautelar solicitada por dos fiscales del Ministerio Público”.

Agregó que “está abusiva decisión, atenta contra los convenios y tratados internacionales”.

Por su parte, el abogado Alfredo Vallarino indicó que ordenar “medida cautelar de detención provisional dentro del Caso New Business en contra de Ricardo Martinelli es una señal clara e inequívoca que el proceso sigue abierto y no hay sentencia en firme y ejecutoriada, sino no se podría ordenar una medida cautelar”.