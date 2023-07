El Partido Alianza mantiene conversaciones con Roux y Martinelli

José Muñoz, exdiputado y presidente del Partido Alianza, aseguró durante la escogencia de una parte de los candidatos de su partido para 2024, que en su colectivo conversan tanto con Rómulo Roux como con Ricardo Martinelli, en busca de una alianza.

“Nosotros nos hemos reunido con Rómulo y fuimos a apoyar a Rómulo, pues consideramos que es una persona que debería estar en la papeleta, pero ahora vamos a seguir en la conversaciones, al igual que con el señor Ricardo Martinelli y de igual manera con todos los partidos políticos vamos a seguir conversando”, aseguró Muñoz.

El presidente del Partido Alianza fue enfático que en su colectivo cerrarán las alianzas en el mes de septiembre. “Tenemos hasta el 30 de septiembre para definir con quién vamos a ir a la alianza para esas elecciones de 2024”.Sobre sus aspiraciones políticas, Muñoz comentó que no se ha postulado aún, que esperará.

"Nosotros en el día de hoy no estamos postulando a grandes cantidades todavía, por una sencilla razón no hemos tomado la decisión de a quien vamos a apoyar a la presidencia", sostuvo.

Agregó Muñoz, que el ideal de su partido para anunciar postulaciones a cargos de elección popular es una vez hayan decidido el candidato a presidente. “Todavía es muy temprano, todavía siento que la política en Panamá va a tener muchos cambios y vamos a esperar los cambios”.