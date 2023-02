El 15 de febrero vence el plazo para impugnar el Padrón Electoral

El miércoles, 15 de febrero, vence el plazo para presentar impugnaciones y reclamaciones contra el Padrón Electoral Preliminar (PEP), recordaron del Tribunal Electoral (TE).

El Padrón Electoral Preliminar está en todas las gobernaciones, alcaldías, juntas comunales y juzgados de paz del país para que los ciudadanos tengan acceso al documento, puedan revisarlo y analizar si existe alguna razón para presentar una impugnación, indicaron del TE.

Tanto las impugnaciones como reclamaciones se deben presentar ante los juzgados administrativos electorales y la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), según las causales previstas en el artículo 30 del Código Electoral. La norma dispone que son causales de impugnación: los cambios de residencia de electores hacia un corregimiento donde no residen, las inclusiones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen, las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos ciudadanos, las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial y los ciudadanos que tengan suspendidos sus derechos ciudadanos.