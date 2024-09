$!Disputa por el CD

El excanciller y exministro de Comercio de la República, Roberto Henríquez, es uno de los candidatos a dirigir el partido Cambio Democrático (CD).

ML ¿Qué está mal en el CD ahora mismo, qué debe cambiar inmediatamente?

R.H. “El partido está enfrentado, en cuidados intensivos, producto de una guerra civil, porque no fueron enfrentamientos políticos normales o competencias internas. Una guerra civil que por cinco años desgastó las energías del partido, no permitiendo crecer y resultando en una derrota contundente el 5 de mayo pasado. Tenemos que volver a reunir el partido”.

ML ¿CD es aliado de Realizando Metas. Cómo manejarán la relación con los diputados que se fueron a RM, le propusieron volver a CD?

R.H. “No es cierto que CD y RM son aliados en este momento. El presidente de CD es Rómulo Roux, quien fue candidato en las pasadas elecciones. Seremos aliados si yo ganó la presidencia el 27 de octubre. Cuando seamos aliados, vamos a trabajar gustosamente con los diputados de RM, porque todos ellos eran compañeros”.

ML. Están ofreciendo puestos a la membresía, ¿qué han ofrecido a los convencionales?

R.H. “Es una línea fina, porque el que está en política quiere participar y quiere ser gobierno, sino no tendríamos elecciones. Lo que hay que cuidar es no ofrecer posiciones a cambio del voto, y yo nunca lo he hecho. Yo tengo 12 propuestas que incluyen terminar de normar las directivas de corregimiento, circuito, distrito, provinciales y comarcas, terminar de integrar las secretarías, ‘no más dedos’. Gran campaña de inscripción estimo que para mayo”.