Dirigencia docente de Veraguas en disputa

R.ÁLVAREZ | Yadira Pino, educadora, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá (FETEP), fue secretaria general de AEVE entre 2000-2019, y actualmente es candidata a diputada por la libre postulación en el circuito 9-1. Manifestó que su expulsión de la organización gremial se dio de manera ilegal.

“Las acciones ilegales que se llevaron a cabo, de expulsión de AEVE, está pendiente en tribunales, pero en realidad si nos aceptan o no, no es de gran importancia. El problema es que cuando hay liderazgos firmes y que buscan la transparencia como la de nosotros causan molestia”.

Por otra parte, Pino afirmó que su dirigencia frente a la nueva “Alianza del Interior del País” no tiene nada que ver con sus aspiraciones a la diputación por la libre postulación en Veraguas.

“Yo he ejercido mi papel como dirigente magisterial, el tema político no tiene nada que ver, yo no he hecho proselitismo. Los espacios no pueden negarse, y existe la libertad sindical, no se necesita ningún tipo de reconocimiento de ellos”, expresó la docente.