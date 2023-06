Dimitri Flores resalta que el accidente en helicóptero frenó su campaña

El aspirante presidencial por la libre postulación Dimitri Flores recordó que el año pasado se vio involucrado en un accidente en helicóptero que lo apartó de la campaña de recolección de firmas.

“Nosotros prácticamente no hemos tenido esos 10 meses y pico que han tenido otros precandidatos a la presidencia, por el accidente en helicóptero que tuvimos el 10 de agosto del año pasado”, declaró Flores ante periodistas.

En ese sentido, comentó que “mi columna y mi cadera no me han permitido hacer este proceso como los demás, pero no nos hemos desligado. Hemos estado pendientes de todo lo que ha estado sucediendo”.

“Ya prácticamente nos hemos recuperado en un 90% y vamos a ver qué pasa en el último mes”, agregó.

Las declaraciones de Flores se dieron en el marco de la presentación de la Agenda País por parte de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).