Una Asamblea Constituyente para hacer cambios a la Constitución de la República y las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) son dos temas prioritarios que deberán atender las nuevas autoridades electas.

Diputados electos consultados por Metro Libre están de acuerdo con que se hagan los cambios necesarios en la Carta Magna y se elabore un borrador que sea discutido. En cuanto a la CSS coinciden en que las soluciones a la crisis deben surgir mediante el consenso, producto del diálogo de todos los sectores involucrados. En primera instancia, descartan la posibilidad de implementar medidas paramétricas que implique elevar la edad de jubilación.

El diputado por el Movimiento Otro Camino (MOCA) José Pérez Barboni, dijo que “una constituyente originaria no puede ser efectiva en este momento, eso solo puede suceder en un país donde hay institucionalidad, en Panamá no la hay. Yo la única constituyente que defendería en estos momentos es la paralela”. Sobre la CSS afirmó que no se puede hablar de medidas paramétricas sin una información técnica.

Roberto Zúñiga, de la Coalición Vamos, señaló que “yo estoy a favor de una constituyente siempre y cuando no sea reforma. Debemos avanzar hacia un nuevo texto que verdaderamente represente los intereses del país”.

El diputado de la Coalición Vamos, Betserai Richards indicó que “con la constituyente, yo creo que es importante todo lo que tiene que ver con cambiar las reglas del juego”. Expresó que la gente y todos los sectores deben “involucrarse” en este proceso.

Nelson Jackson, diputado de Cambio Democrático (CD), manifestó que “vemos positivo una constituyente... Tenemos una constitución de 1972 bastante obsoleta, pienso que debemos modificarla”. Sobre la CSS “Consideramos que hay que consensuar con la juventud, con los técnicos y analistas y llegar a un consenso con los analista”.

Por su parte, el diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson dijo que “esos temas deben ser discutidos en fondo con nuestro partido”. Añadió que “este diputado no va a avalar el aumento de la edad de jubilación. El gobierno tiene que ponerse la mano en el bolsillo y aportar en este momento crítico que tuene la CSS”.