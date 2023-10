Carrizo: “No hay nada más grande para el turismo que vendernos bien”

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) José Gabriel Carrizo dijo, ante miembros de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, que “no hay nada más grande para el turismo que vendernos bien y la forma cómo nos vendemos es diciendo la verdad, diciendo lo que somos, somos fuera de serie”.

“Dicen que no somos disciplinados, pero le demostramos al mundo la capacidad de disciplina que tenemos... Somos resilientes, dicen que no estamos capacitados y aquí acaban de anunciar la intención de los Estados Unidos de poner semiconductores y no por la posición geográfica, sino por la capacidad de adaptarnos ante las crisis y ante los problemas”, declaró Carrizo.

En ese sentido explicó que “debemos salir a defender nuestro país, porque hoy somos el país envidia de América Latina, tenemos paz social, tenemos estabilidad y tenemos una administración con respeto a los otros órganos del Estado... Producto de su tolerancia, hoy tenemos, dentro de unos meses, torneos electorales, democráticos, en donde podremos decidir el futuro de nuestro país”.