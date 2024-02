Carrizo anuncia que propondrá ley para garantizar que las obras del Estado se concluyan

Una Ley de certeza de cumplimiento que garantice que las obras que se realizan con dineros del Estado sean concluidas, propondrá José Gabriel Carrizo, candidato presidencial de la alianza PRD-Molirena, aseguró su equipo de comunicación.

“Durante mi administración adquiriremos el compromiso de no dejar más obras en el abandono como irresponsablemente lo hicieron otros gobiernos. Presentaremos una legislación que garantice que no habrá más obras inconclusas, no importa qué gobierno las haya iniciado”, detalló Carrizo.

Manifestaron que esta ley “es parte de las propuestas de Carrizo incluidas dentro del capítulo de Logística y Modernización del Estado en su Plan de Gobierno de Unidad Nacional El Panamá Presente y Futuro”.

Desde Escobal, en la Costa Abajo de Colón, Carrizo reiteró que brindará las competencias y los recursos necesarios al poder popular para que gestionen las obras medianas y pequeñas que las comunidades necesitan.

“No es posible que una comunidad tenga que esperar que una entidad haga una licitación millonaria, para que se le incluya el arreglo de un acueducto que tal vez no pase de los 20 mil dólares. Hay que darles ese dinero a los representantes y alcaldes que conocen esas necesidades, para que brinden una rápida respuesta a la comunidad, todo con la respectiva fiscalización”, destacó el candidato presidencial la alianza PRD-Molirena.