Arrocha visita la policlínica J.J. Vallarino

El candidato a la presidencia por la libre postulación Melitón Arrocha llevó a cabo un recorrido por la policlínica José Joaquín Vallarino de la Caja de Seguro Social (CSS) en Juan Díaz, con el objetivo de conocer los problemas que enfrentan los asegurados.

“Da tristeza y me causa indignación. Un panorama deprimente. Hoy me tocó ver cómo cientos de personas esperaban desde las 3 de la madrugada. No podemos con esta indolencia”, declaró el candidato.

En ese sentido comentó que “no pueden ponerlos a sufrir el Viacrucis y el calvario que están experimentando todos los primeros del mes. Ese tema lo vamos resolver en mi gobierno”.