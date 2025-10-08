Aprehenden a extesorero de Guayabito

En una diligencia desarrollada en Ocú, provincia de Herrera, personal de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, con unidades de la Dirección de Investigación Judicial, aprehendieron al extesorero de la Junta Comunal de Guayabito, distrito de Nürüm, comarca indígena Ngäbe-Buglé, por su presunta vinculación a diversas formas de peculados por una lesión de B/.78,398.83, relacionado al uso irregular de los fondos asignados al desarrollo del Programa de Interés Social (PDIS).

En la inspección, las autoridades recabaron indicios que se presumen pudieran estar relacionados a la comisión del mencionado delito.

El pasado 31 de julio de 2025, un Juez de Garantías ordenó la detención provisional para el exrepresentante de la Junta Comunal de Guayabito, en el distrito de Ñurüm, por peculado agravado y sustracción de documentos públicos.

Esta investigación está relacionado a informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el cual se determinó el presunto uso indebido de fondos públicos destinados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), durante el período 2019–2024.