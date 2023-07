Amplios sectores, exmiembros del gabinete, y simpatizantes del partido Panameñista, reaccionaron tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), de señalar al exmandatario Juan Carlos Varela como un involucrado en corrupción significativa cuando ejerció el cargo de vicepresidente y presidente.

El primero en pronunciarse fue José Isabel Blandón, en un comunicado, en el que destacó que “confió en que él hará lo propio y hará sus descargos”.

Por su parte, el procurador General de la Nación, Javier Caraballo aseguró que “cada país es soberano respecto a quién acepta o no, a quién le emite o no una visa, y Estados Unidos ha decidido privar de este beneficio al ciudadano que usted menciona -Juan Carlos Varela”.

En tanto, el abogado Ángel Calderón manifestó que “Varela no llegó a la presidencia solo, hubo partidos y personas, como tampoco fue el único que firmó y adjudicó contratos. No es de alegrarse y celebrar porque con ello no se recoge la leche derramada, ya se veía venir y dicen falta un tercer expresidente”.

También, Idalia Martínez, quien ejerció como directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), parte de la gestión de Varela expresó: “designado corrupto Varela, espero recuerdes cuando en presidencia te dije ‘arriba hay un Dios’, en medio de la persecución despiadada que desataste contra mí, con tus compinches”.