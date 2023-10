Alvarado asegura que no bajará publicaciones donde menciona a Martinelli

Este lunes, 9 de octubre, el periodista Álvaro Alvarado informó que acudió al Tribunal Electoral, donde le entregaron la resolución que certifica la admisión de las denuncias presentadas en días pasados por abogados del expresidente Ricardo Martinelli, y ordena medidas contra él.

“La resolución ordena bajar todas las publicaciones en relación con el señor Martinelli, que he realizado en base a hechos noticiosos”, expresó el periodista, quien advirtió que no bajará de sus redes sociales lo que ha publicado “porque estoy convencido que lo hago es de manera de información para que los electores el 5 de mayo elijan a conciencia”, añadió.

“Ya me notifiqué en el Tribunal Electoral y se me entregó la resolución, la denuncia y copia de las publicaciones. Organización Electoral me exige que baje todas las publicaciones que están en la denuncia, ya que según el denunciante estoy violando el artículo 276 (#3 y #4)”, manifestó Alvarado.

Recordó que “todo tiene que ver con publicaciones que hemos hecho en redes sociales basadas en información publicada, y en declaraciones que el propio señor Martinelli ha dado a través de la historia. Esto significa que en fondo no se va a poder utilizar el nombre ni la imagen del señor Ricardo Martinelli, y esto a la final afecta a todos los medios de comunicación y plataformas. Si nosotros permitimos que esto sea una realidad, aquí la censura va a ser gigantesca para esta campaña y en adelante”.

Adelantó que, junto a sus abogados, analizará “un recurso de reconsideración, de inconstitucionalidad o amparo de garantías para pelear con eso, porque estoy luchando por el derecho de la libertad de expresión. Esto para mi es censura”.