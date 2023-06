Ábrego: “Estamos seguros que vamos a ganar la candidatura presidencial”

Yanibel Ábrego, diputada y actual Secretaria General de Cambio Democrático (CD), aseguró en el Metro Podcast de Metro Libre que en las primarias del próximo 9 de julio ganará la candidatura presidencial, pronosticando así la derrota del actual presidente del partido Rómulo Roux y de los otros dos precandidatos que competirán por este cargo. De acuerdo con Ábrego en los últimos meses se está viviendo una campaña de odio, hostigamiento y sucia por parte Roux, pues a su juicio “tiene miedo de enfrentarnos en las urnas, él sabe que ya está perdido, esto es matemático, suma y resta y sabe que no tiene los votos, entonces se está inventado de todo”.

Según Ábrego que “él (Roux) no es mi enemigo, es mi adversario, entonces yo soy una mujer de retos y consenso”. Además advirtió que con el partido Panameñista “es con el que no haría alianza”, pues a su juicio, “ha sido el peor gobierno que ha tenido este país: perseguidores, perversos, malos”. La diputada de CD recalcó que de salir triunfadora en las primarias lo primero que hará será un llamando a la unidad del partido, sin descartar nada. “Yo soy una mujer de consenso, de retos y siempre los he logrado y esta no va a ser la excepción y cuando ganemos voy a llamar a la unidad del partido”. Agregó que “aspiramos a hacer una alianza con Realizando Metas (RM), y llevar a CD a ser gobierno, pero uno en política no dice no voy a hacer esto, no voy a a tener lo otro, uno en política genera condiciones y nosotros, generaremos las condiciones para ser gobierno con CD”.