Una realidad latente

El costo de los alimentos sigue en aumento. No hay ningún producto que se escape de esa realidad. A los ciudadanos solo les toca ver cómo hacen para que el dinero les alcance, no solo los alimentos, sino el resto de los servicios. Este comportamiento sigue empujando a que más personas experimenten la pobreza extrema, ya que cada vez son más los que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Este es un fenómeno complejo y multisectorial que puede tener grandes consecuencias, especialmente, para aquellos que son más vulnerables.