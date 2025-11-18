Temporada que dinamiza la economía

Las fiestas de fin de año son un importante motor económico para el país. Durante este período, el comercio, la hotelería y la industria de servicios experimentan un aumento en sus ventas. El pago del décimo tercer mes, bonos y ahorros navideños dinamizan la compra de regalos, decoraciones y alimentos para celebrar con familiares y amigos. Incluso muchos aprovechan para remodelar la casa. La temporada navideña es una oportunidad para impulsar la economía local y nacional, generando empleo y crecimiento económico.