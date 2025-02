Retomar el enfoque para avanzar

La confrontación no puede ser la salida para resolver los desafíos que enfrenta nuestro país. Como ciudadanos panameños debemos unirnos para lograr los consensos necesarios que nos permitan avanzar. El conflicto y la incertidumbre no pueden obstaculizar el camino para que nuestra nación logre superar los retos que se presentan. Necesitamos con urgencia que se dinamice la economía y se generen empleos formales con salarios justos, ese debe ser el norte. No permitamos que la falta de entendimiento nos divida. Hay que dialogar.