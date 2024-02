Publicidad y calidad de los productos

La publicidad engañosa se ha normalizado en algunos restaurantes de comida rápida. El producto final que le entregan a sus clientes no es ni la sombra de lo que se muestra en fotos. Para variar en muchos de estos lugares han incrementado los costos de los combos y ha desmejorado la calidad de los mismos. El consumidor prefiere no presentar un reclamo formal ya que el proceso no es amigable y toma tiempo. Las herramientas tecnológicas deben facilitar el proceso y no hacerlo más engorroso. Las autoridades deben estar pendientes.