Publicidad engañosa y aumento de precios

La publicidad engañosa se ha convertido en un tema más recurrente en algunos restaurantes de comida rápida. El producto final que le entregan a sus clientes no es ni la sombra de lo que se muestra en fotos, a esto se suma que en muchos de estos lugares han incrementado los costos de los combos y a la vez desmejorado su calidad. Muchas personas prefieren no presentar una queja o reclamo formal ya que el proceso no es amigable y toma demasiado tiempo. ¿Quién defiende a los consumidores? Las autoridades deben estar pendientes y tomar cartas en el asunto.