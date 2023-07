La oportunidad laboral juvenil

Las dificultades para que los jóvenes ingresen al mercado laboral una vez culminan sus estudios, siguen siendo una realidad. Unos lo atribuyen a que no se están preparando en las profesiones que demanda el mercado y otros hacen referencia a que la situación económica no les permite a las empresas realizar contrataciones. Otro elemento es que las compañías les exigen experiencia laboral ¿De dónde la adquieren si no les dan la oportunidad? Es necesario orientar a los jóvenes en las carreras del futuro y aplicar los cambios necesarios.