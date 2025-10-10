Palabras cortas

Inversión para generar empleo en Colón

Amalia Quintero
10 de octubre de 2025

La provincia de Colón, históricamente un eje estratégico del comercio y la economía, enfrenta serios desafíos que requieren atención urgente.

A pesar de su potencial portuario, turístico e industrial, el desempleo y la falta de oportunidades siguen afectando a miles de colonenses.

Es necesario fortalecer los proyectos de infraestructuras, espacios públicos y puertos que no solo mejoren la calidad de vida de sus habitantes, sino que activen el movimiento económico. Cada obra representa empleo, inversión y confianza en la provincia costera.

