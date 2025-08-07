Herramientas deben facilitar procesos

Las herramientas tecnológicas deben representar agilización y facilidad para hacer cualquier tipo de trámite. Sin embargo, en algunos casos esto no es así y se termina complicando cualquier proceso sencillo. Muchas entidades públicas y empresas limitan la atención al cliente a un App o a respuestas automáticas de WhatsApp que no resuelven nada. También se ha dejado de pensar en aquella población que no sabe utilizar estas herramientas por X o Y motivo, sobre todo las personas mayores. La tecnología debe facilitar procesos no complicarlos y en algunos casos hay que recurrir a lo tradicional.