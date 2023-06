Entrega de factura no es opcional

Esa mala costumbre en algunos negocios de preguntar si quieres factura o no, debe terminar. El entregar o emitir la factura (papel o electrónica) no es opcional, es una obligación y como consumidores también tenemos mucha responsabilidad sobre esta mala actuación, ya que me ha tocado escuchar a muchas personas decir “no me dé factura”. Un gran error, recuerde que esto se presta para evadir impuestos y si usted necesita hacer algún reclamo, la factura será el primer documento que requerirá, no sea parte de ese mal juego.