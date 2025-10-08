Emprendedores, motor de empleo

En tiempos de incertidumbre económica y creciente desempleo, apoyar a los emprendedores se convierte en una necesidad estratégica, no solo en una opción.

Los emprendimientos son motores de innovación y creación de empleo, capaces de dinamizar sectores estancados y abrir oportunidades.

Respaldar a quienes deciden crear su propio proyecto no solo fortalece la economía, sino que también promueve la independencia y la creatividad. Apostar por los emprendedores es apostar por un futuro más dinámico y sostenible.