Empatía frente a realidad económica

Proponer que las personas menos favorecidas paguen más, en cualquier ámbito, es desconocer la realidad en la que viven miles de panameños. La economía en muchos hogares atraviesa sus peores momentos, afectada por el desempleo, el alto costo de los alimentos y medicamentos, la pérdida del poder adquisitivo; y en otros casos los bajos salarios que no les permiten a las personas poder tener una mejor calidad de vida. Recordemos que en la carrera por la vida no todos corremos en las mismas condiciones. No todos gozan de la misma estabilidad económica.