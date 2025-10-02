El trabajo informal: una salida forzada

El desempleo en Panamá ha impulsado a muchas personas a buscar sustento en el trabajo informal, desde ventas ambulantes hasta servicios sin contrato. Esta realidad, aunque refleja ingenio y resiliencia, evidencia la falta de oportunidades estables que limitan la precariedad laboral. El crecimiento de la informalidad genera ingresos inmediatos, pero sin beneficios a futuro. El reto para el gobierno no solo es generar empleo formal, sino diseñar políticas que integren a estos trabajadores y les permitan un desarrollo económico más digno.