Desarrollo de infraestructura

El desarrollo de proyectos de infraestructura es clave para generar empleo y dinamizar la economía.

La construcción de carreteras, puentes, puertos, el tren y un gasoducto, que se mantienen en la agenda, no solo mejoran la conectividad y la competitividad, sino que también crean oportunidades laborales en diversas industrias.

Estos proyectos atraen inversión extranjera y estimulan la actividad económica en las regiones donde se ejecutan. Es necesario priorizar la planificación y ejecución de estos para aprovechar oportunidades y beneficios.