El rol del ciudadano en la democracia es fundamental. Partimos desde la importancia de involucrarse, no es más que una forma de sustentar el diálogo y la interacción entre la población y los asuntos del Estado. No es solamente en cada periodo de elecciones ir a votar cierto día, o participar en ciertas campañas, ver en qué partido partido me inscribo o ver qué logro obtener para mi beneficio. Una democracia participativa promueve la productividad y competitividad. Dos factores esenciales para ver un verdadero crecimiento y desarrollo en el país.