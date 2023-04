Crecimiento y desarrollo económico

En base a la capacidad productiva de diversas actividades, la economía ha tenido un buen desempeño y ha registrado un crecimiento positivo, superando incluso las proyecciones de organismos internacionales. Los datos oficiales sin dudas son alentadores. Pero, ¿por qué ese crecimiento no es percibido en todos los niveles? Recordemos que crecimiento no es lo mismo que desarrollo económico, por lo que este no se ve reflejado en el bienestar, ni en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Aún existen retos y tareas pendientes.