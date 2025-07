Crecimiento económico y empleos

No se puede hablar de crecimiento económico si no se generan plazas de empleos formales. No podemos vivir desconectados de la realidad e ignorar una situación que afecta a muchos panameños. El problema genera un efecto en cadena que también impacta a otros sectores.

El no tener un ingreso en los hogares, frena el consumo, se dejan de pagar compromisos bancarios, así mismo servicios básicos como el agua y la luz. La población espera que las cosas mejoren, que los beneficios del crecimiento lleguen a todos por igual.