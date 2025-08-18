Crece el emprendimiento

Muchas personas están apostando por materializar sus ideas y proyectos de negocio, para independizarse y tener una nueva fuente de ingresos. Los emprendedores están innovando y creando soluciones para satisfacer las necesidades del mercado. El emprendimiento es una oportunidad para que los panameños desarrollen su potencial y contribuyan al crecimiento del país. También se ha convertido en una salida para aquellos que no consiguen empleo. Con apoyo y recursos, el emprendimiento puede ser un motor clave para el desarrollo económico.