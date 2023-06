Asalariados en el emprendimiento

Emprender en un nuevo negocio es la alternativa a la que han optado muchas personas que ya tienen un empleo establecido pero buscan un ingreso adicional. Debido a la complicada situación económica, muchos ven esto como un refugio para no depender solamente del salario (que casi no alcanza) y buscan mejorar su economía y finanzas personales. La pérdida del poder adquisitivo impulsada por la inflación obliga a las personas a reinventarse, actuar de vendedores y hacer cosas que no lo imaginaban hace unos años atrás.